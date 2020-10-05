Штаб Байдена будет регулярно публиковать результаты его теста на коронавирус

Кандидат в президенты США Джо Байден будет регулярно проходить тестирование на коронавирус, сообщили в его штабе. До этого заболевание выявили у президента США Дональда Трампа, который участвовал в дебатах с Байденом.

Штаб кандидата в президенты США, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена будет публиковать результаты всех его тестов на COVID-19. Об этом 3 октября сообщил представитель штаба Эндрю Бейтс, пишет The Washington Post.

Он отметил, что Байден регулярно проходит тестирование. Также, по словам Бейтса, в предвыборной кампании штаб придерживается всех рекомендованных врачами мер – дистанции, ношения масок и дополнительных мер.

2 октября, через два дня после очных дебатов с Байденом, президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди Мелании подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Позже в тот же день в Белом доме сообщили, что Трампа госпитализируют.

2 октября Байден сдал негативный тест на коронавирус. Он заявил, что будет молиться за Трампа.