Трамп не сообщил результатов первого теста на коронавирус – СМИ

Экспресс-тест президента США Дональда Трампа на коронавирус показал положительный результат, но глава государства не раскрывал этого до получения результатов второго теста, сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, Трамп попросил помощника не говорить о первом тесте.

Трамп сообщил о выявленном у него COVID-19 2 октября Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп не раскрывал результатов первого теста на коронавирус, который показал позитивный результат, до получения результатов второго. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники 4 октября.

Вечером 1 октября Трамп получил положительный результат экспресс-теста, но не рассказал об этом, появившись на интервью на канале Fox News, отмечает издание. Во время эфира президент упомянул, что коронавирус обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс.

О том, что он и первая леди Мелания Трамп заразились коронавирусом, президент сообщил спустя несколько часов.

По данным издания, Трамп попросил своего помощника не говорить никому о результатах экспресс-теста.

2 октября Трамп сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.

Личный врач Трампа 4 октября заявил, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать 5 октября.

Трамп в воскресенье на машине проехался по периметру медцентра, где проходит лечение. Врачи подвергли критике этот поступок.