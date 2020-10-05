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Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов – соцопрос

За месяц до выборов президента США демократ Джо Байден сохраняет преимущество перед действующим президентом Дональдом Трампом в общенациональном голосовании. Об этом сообщает Reuters по итогам проведенного соцопроса. Но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен также получить достаточный балл от коллегии выборщиков.

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Байден и Трамп главные соперники на выборах президента США
Байден и Трамп – главные соперники на выборах президента США
Фото: ЕРА

По данным социологического опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, и обнародованного 4 октября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника, действующего президента, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов.

51% респондентов, которые намерены идти на голосование, поддержали Байдена, 41% опрошенных выразили свою поддержку Трампу. 4% выбрали стороннего кандидата, еще 4% с выбором пока не определились.

За месяц до выборов президента Байден сохранил преимущество в общенациональном голосовании, но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы получить необходимый балл от коллегии выборщиков, напоминает Reuters. При этом опросы в самых конкурентных штатах показывают, что Трамп там почти так же популярен, как Байден.

57% опрошенных американцев заявили, что не одобряют реакцию Трампа на пандемию COVID-19 – это на три пункта больше, чем в предыдущем опросе.

65% респондентов, в том числе девять из 10 зарегистрированных демократов и пять из 10 зарегистрированных республиканцев, согласны с тем, что если бы президент Трамп отнесся к коронавирусу более серьезно, он, вероятно, не заразился бы.

Только 34% опрошенных заявили, что они думают, что Трамп говорит им правду о коронавирусе, в то время как 55% заявили, что нет, а 11% – не уверены.

Опрос проводился онлайн по всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 взрослых американцев.

Предыдущий опрос, данные которого были обнародованы 16 сентября, показывал отрыв Байдена от Трампа на 9% голосов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп.

Теги: США, Джо Байден, соцопрос, Дональд Трамп, голосование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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