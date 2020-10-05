Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов – соцопрос

За месяц до выборов президента США демократ Джо Байден сохраняет преимущество перед действующим президентом Дональдом Трампом в общенациональном голосовании. Об этом сообщает Reuters по итогам проведенного соцопроса. Но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен также получить достаточный балл от коллегии выборщиков.

По данным социологического опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, и обнародованного 4 октября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника, действующего президента, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов.

51% респондентов, которые намерены идти на голосование, поддержали Байдена, 41% опрошенных выразили свою поддержку Трампу. 4% выбрали стороннего кандидата, еще 4% с выбором пока не определились.

За месяц до выборов президента Байден сохранил преимущество в общенациональном голосовании, но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы получить необходимый балл от коллегии выборщиков, напоминает Reuters. При этом опросы в самых конкурентных штатах показывают, что Трамп там почти так же популярен, как Байден.

57% опрошенных американцев заявили, что не одобряют реакцию Трампа на пандемию COVID-19 – это на три пункта больше, чем в предыдущем опросе.

65% респондентов, в том числе девять из 10 зарегистрированных демократов и пять из 10 зарегистрированных республиканцев, согласны с тем, что если бы президент Трамп отнесся к коронавирусу более серьезно, он, вероятно, не заразился бы.

Только 34% опрошенных заявили, что они думают, что Трамп говорит им правду о коронавирусе, в то время как 55% заявили, что нет, а 11% – не уверены.

Опрос проводился онлайн по всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 взрослых американцев.

Предыдущий опрос, данные которого были обнародованы 16 сентября, показывал отрыв Байдена от Трампа на 9% голосов.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп.