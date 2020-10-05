Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов – соцопрос

По данным социологического опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, и обнародованного 4 октября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника, действующего президента, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов.
51% респондентов, которые намерены идти на голосование, поддержали Байдена, 41% опрошенных выразили свою поддержку Трампу. 4% выбрали стороннего кандидата, еще 4% с выбором пока не определились.
За месяц до выборов президента Байден сохранил преимущество в общенациональном голосовании, но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы получить необходимый балл от коллегии выборщиков, напоминает Reuters. При этом опросы в самых конкурентных штатах показывают, что Трамп там почти так же популярен, как Байден.
57% опрошенных американцев заявили, что не одобряют реакцию Трампа на пандемию COVID-19 – это на три пункта больше, чем в предыдущем опросе.
65% респондентов, в том числе девять из 10 зарегистрированных демократов и пять из 10 зарегистрированных республиканцев, согласны с тем, что если бы президент Трамп отнесся к коронавирусу более серьезно, он, вероятно, не заразился бы.
Только 34% опрошенных заявили, что они думают, что Трамп говорит им правду о коронавирусе, в то время как 55% заявили, что нет, а 11% – не уверены.
Опрос проводился онлайн по всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 взрослых американцев.
Предыдущий опрос, данные которого были обнародованы 16 сентября, показывал отрыв Байдена от Трампа на 9% голосов.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп.