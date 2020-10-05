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Степанов: Уверен, что на этой неделе будет 5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Ситуация с COVID-19 в Украине напряженная, но не критическая, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов сделал прогноз по числу заболевших COVID-19
Степанов сделал прогноз по числу заболевших COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

На этой неделе суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 может перейти отметку в 5 тыс. Об этом на брифинге 5 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас напряженная ситуация, но она не является критической. Я говорил еще в июле, что если мы не пересмотрим отношение к правилам новой реальности. мы будем стремительно расти. На прошлой неделе у нас было более 4,5 тыс. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс. И можем возрастать дальше", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерло, 101 252 выздоровели.

В Украине на прошлой неделе несколько дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. 1 октября в стране подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140. 4 октября число новых случаев составило 3774.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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