Возле Белого дома установили 20 тыс. стульев в память об умерших от COVID-19

В США активисты из группы Covid Survivors for Change призвали власти быстрее разработать национальный план по борьбе с коронавирусом.

Каждый стул символизирует 10 ушедших от коронавируса жизней Фото: Washingtonian / Twitter

4 октября в Вашингтоне в Южном президентском парке, расположенном возле Белого дома, активисты установили 20 тыс. стульев, которые символизируют умерших от коронавируса американцев. Об этом сообщает издание Washingtonian.

Акцию памяти инициировала группа Covid Survivors for Change, в которую входят родственники умерших от коронавируса и тех, кто выжил. Идея заключается в том, что каждый стул символизирует 10 американцев, умерших от COVID-19.

Активисты призывают чиновников "сделать больше для разработки национального плана безопасности и восстановления".

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus.



: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO — Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35 млн 79 тыс. человек, умерло 1 млн 36 тыс. человек, выздоровело 24 млн 429 тыс. пациентов. В США, которые находятся на первом месте по распространению инфекции, 7,4 млн заболевших, 2,9 млн выздоровевших, 209,8 тыс. умерших.