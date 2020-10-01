ВОЗ прогнозирует до 9 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно в Украине

В ближайшие месяцы в Украине количество случаев коронавирусной инфекции, которые фиксируют за сутки, превысит 5 тыс., заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Хабихт: Мы наблюдаем все больше случаев в Европе Фото: suspilne.media

До конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, прогнозирует глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс., и может составлять от 7 тыс. до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", – сказал Хабихт в интервью Общественному, которое опубликовали 1 октября.

Глава офиса ВОЗ в Украине отметил, что аналогичная динамика наблюдается во всех странах.

"Ведь болезнь пока не искоренили. В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в сообществах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения, к которому идут многие страны. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки, и также видим, что каждый третий – не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия", – пояснил он.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.