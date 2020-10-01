В мире коронавирусом заразилось почти 34 млн человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 33,97 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Общее количество жертв коронавируса составляет 1,01 млн человек, 23,64 млн пациентов выздоровели от COVID-19.
Более миллиона случаев коронавируса подтвердили в четырех странах:
В Колумбии и Перу зафиксировали уже по 829 тыс. и 811 тыс. случаев COVID-19, более 700 тыс. случаев зарегистрировали в Испании, Аргентине и Мексике. Десятку стран с самым большим количеством заболевших с начала пандемии замыкает ЮАР (647 тыс. зафиксированных случаев).
Украина, по данным университета, находится на 25-м месте по количеству инфицированных. В стране вторые сутки подряд фиксируют рекордное число новых заболевших.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.