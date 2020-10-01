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В мире коронавирусом заразилось почти 34 млн человек

Количество жертв коронавируса в мире достигло 1,01 млн человек, 23,64 млн пациентов уже выздоровели от COVID-19.

Количество инфицированных коронавирусом в мире растет
Количество инфицированных коронавирусом в мире растет
Фото: ЕРА

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 33,97 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Общее количество жертв коронавируса составляет 1,01 млн человек, 23,64 млн пациентов выздоровели от COVID-19. 

Более миллиона случаев коронавируса подтвердили в четырех странах: 

  • США – 7,23 млн случаев, почти 207 тыс.  – летальных, выздоровели 2,84 млн пациентов;
  • Индия – 6,31 млн случаев, 98,7 тыс. из которых погибли, 5,27 млн – выздоровели;
  • Бразилия – 4,81 млн случаев, 143,9 тыс. умерших, 4,27 млн выздоровевших;
  • Россия – 1,17 млн случаев, 20,6 тыс. человек скончались, почти 955 тыс. пациентов выздоровели.

В Колумбии и Перу зафиксировали уже по 829 тыс. и 811 тыс. случаев COVID-19, более 700 тыс. случаев зарегистрировали в Испании, Аргентине и Мексике. Десятку стран с самым большим количеством заболевших с начала пандемии замыкает ЮАР (647 тыс. зафиксированных случаев). 

Украина, по данным университета, находится на 25-м месте по количеству инфицированных. В стране вторые сутки подряд фиксируют рекордное число новых заболевших

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Колумбия, Испания, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, жертвы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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