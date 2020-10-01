В мире коронавирусом заразилось почти 34 млн человек

Количество жертв коронавируса в мире достигло 1,01 млн человек, 23,64 млн пациентов уже выздоровели от COVID-19.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 33,97 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Общее количество жертв коронавируса составляет 1,01 млн человек, 23,64 млн пациентов выздоровели от COVID-19.

Более миллиона случаев коронавируса подтвердили в четырех странах:

США – 7,23 млн случаев, почти 207 тыс. – летальных, выздоровели 2,84 млн пациентов;

Индия – 6,31 млн случаев, 98,7 тыс. из которых погибли, 5,27 млн – выздоровели;

Бразилия – 4,81 млн случаев, 143,9 тыс. умерших, 4,27 млн выздоровевших;

Россия – 1,17 млн случаев, 20,6 тыс. человек скончались, почти 955 тыс. пациентов выздоровели.

В Колумбии и Перу зафиксировали уже по 829 тыс. и 811 тыс. случаев COVID-19, более 700 тыс. случаев зарегистрировали в Испании, Аргентине и Мексике. Десятку стран с самым большим количеством заболевших с начала пандемии замыкает ЮАР (647 тыс. зафиксированных случаев).

Украина, по данным университета, находится на 25-м месте по количеству инфицированных. В стране вторые сутки подряд фиксируют рекордное число новых заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.