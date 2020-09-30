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"В критическом моменте". Джонсон прокомментировал ситуацию с COVID в Великобритании

Отсутствие карантина может повлечь за собой огромные человеческие потери, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон сообщил, что за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 7108 случаев заболевания
Джонсон сообщил, что за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 7108 случаев заболевания
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна находится в "критическом моменте" из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он заявил 30 сентября, сообщает ВВС.

По словам Джонсона, по последним данным, в Великобритании за последние сутки зарегистрировали 7108 случаев заболевания и 71 смерть.

Рост числа заболевания в стране поясняет причину введения правительством новых ограничений, отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 30 сентября на планете заразилось 33,79 млн человек, умерло почти 1,01 млн. В Великобритании инфицировано 445,8 тыс. человек, умерло – 42 тыс.

Джонсон в апреле в тяжелой форме перенес COVID-19.

Теги: Великобритания, карантин, вирус, Борис Джонсон, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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