ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Партия "За майбутнє" потребовала отставки главы Минздрава

Жизни умерших от коронавирусной инфекции забрала не только болезнь, но и преступная безответственность чиновников, которые ничего не сделали, чтобы защитить людей, заявили в партии "За майбутнє". Там считают, что министр здравоохранения Максим Степанов должен уйти в отставку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19, заявили в партии
Степанов за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19, заявили в партии
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины не справился с задачами по противодействию коронавирусу, поэтому он должен уйти в отставку, заявили в партии "За майбутнє". Сообщение об этом 4 сентября опубликовано в Facebook политической силы.

"Ежедневно мы видим очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. С начала эпидемии умерло уже более 4 тыс. наших сограждан. Но их жизнь забрала не только болезнь, их жизни забрала и преступная безответственность чиновников, которые ничего не сделали, чтобы защитить людей. Полгода времени, 64 млрд грн – и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц – все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям. Люди не могут вовремя получить ни результаты тестов, ни необходимую медицинскую помощь", – сказано в сообщении партии.

В политсиле считают, что только за десятую часть от выделенных 64 млн грн можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией.

"Министерство здравоохранения под руководством Максима Степанова не защитило ни украинских граждан, ни украинских врачей, которые находятся в группе наибольшего риска. Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Зато, в то время, как ежедневно сотни граждан погибают от болезни, он баллотируется в депутаты Одесского областного совета, демонстрируя свое истинное отношение к проблемам медицинской отрасли и к человеческим жизням. Таким чиновникам не место в правительстве!" – отметили партийцы.

"За майбутнє" инициирует сбор подписей за отставку Степанова, сообщили в политической силе.

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/posts/167005771688171

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на прошлой неделе несколько дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. 1 октября в стране подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140. 4 октября число новых случаев составило 3774.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.

Сегодня Степанов сообщил, что с июля число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло почти в пять раз.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS