Партия "За майбутнє" потребовала отставки главы Минздрава

Жизни умерших от коронавирусной инфекции забрала не только болезнь, но и преступная безответственность чиновников, которые ничего не сделали, чтобы защитить людей, заявили в партии "За майбутнє". Там считают, что министр здравоохранения Максим Степанов должен уйти в отставку.

Министр здравоохранения Украины не справился с задачами по противодействию коронавирусу, поэтому он должен уйти в отставку, заявили в партии "За майбутнє". Сообщение об этом 4 сентября опубликовано в Facebook политической силы.

"Ежедневно мы видим очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. С начала эпидемии умерло уже более 4 тыс. наших сограждан. Но их жизнь забрала не только болезнь, их жизни забрала и преступная безответственность чиновников, которые ничего не сделали, чтобы защитить людей. Полгода времени, 64 млрд грн – и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койко-мест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определение основных "коронавирусных" больниц – все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям. Люди не могут вовремя получить ни результаты тестов, ни необходимую медицинскую помощь", – сказано в сообщении партии.

В политсиле считают, что только за десятую часть от выделенных 64 млн грн можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией.

"Министерство здравоохранения под руководством Максима Степанова не защитило ни украинских граждан, ни украинских врачей, которые находятся в группе наибольшего риска. Политическая партия "За майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Зато, в то время, как ежедневно сотни граждан погибают от болезни, он баллотируется в депутаты Одесского областного совета, демонстрируя свое истинное отношение к проблемам медицинской отрасли и к человеческим жизням. Таким чиновникам не место в правительстве!" – отметили партийцы.

"За майбутнє" инициирует сбор подписей за отставку Степанова, сообщили в политической силе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на прошлой неделе несколько дней подряд фиксировали более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. 1 октября в стране подтвердили 4633 новых случая болезни, 2 октября – 4661, 3 октября – 4140. 4 октября число новых случаев составило 3774.

По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.

Сегодня Степанов сообщил, что с июля число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло почти в пять раз.