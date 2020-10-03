ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Минздраве Украины рассказали, когда врачи получат надбавку к зарплатам

Больше половины из 1607 украинских больниц, подавших заявки, уже получили средства себе на счета и выплатили надбавки своим сотрудникам, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников
Кабмин 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников
Фото: depositphotos.com

К 5–6 октября все украинские врачи, чьи больницы заключили соответствующие договоры, получат обещанные надбавки к зарплатам. Об этом во время брифинга 3 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Степанов напомнил, что перечисление средств для надбавок врачам происходит после того, как больница заключает соответствующий договор с Нацслужбой здоровья. Для заключения таких договоров медучреждения должны подать заявку с указанием точного количества сотрудников.

По словам министра, 2 октября последние 34 больницы подали необходимые заявки.

"Львиная часть больниц, более 50% из 1607, уже получили средства себе на счета и выплатили эти надбавки своим сотрудникам", – сообщил Степанов.

Остальные договоры Нацслужба здоровья отработает за выходные, чтобы уже 5–6 октября все больницы получили средства, добавил он.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.

О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников.

В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 3 сентября в стране подтверждено 222 322 случая COVID-19. За время пандемии 4353 украинцев умерли, 98 737 – выздоровели.

Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS