В Минздраве Украины рассказали, когда врачи получат надбавку к зарплатам

Больше половины из 1607 украинских больниц, подавших заявки, уже получили средства себе на счета и выплатили надбавки своим сотрудникам, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

К 5–6 октября все украинские врачи, чьи больницы заключили соответствующие договоры, получат обещанные надбавки к зарплатам. Об этом во время брифинга 3 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Степанов напомнил, что перечисление средств для надбавок врачам происходит после того, как больница заключает соответствующий договор с Нацслужбой здоровья. Для заключения таких договоров медучреждения должны подать заявку с указанием точного количества сотрудников.

По словам министра, 2 октября последние 34 больницы подали необходимые заявки.

"Львиная часть больниц, более 50% из 1607, уже получили средства себе на счета и выплатили эти надбавки своим сотрудникам", – сообщил Степанов.

Остальные договоры Нацслужба здоровья отработает за выходные, чтобы уже 5–6 октября все больницы получили средства, добавил он.

В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.