В Минздраве Украины рассказали, когда врачи получат надбавку к зарплатам

К 5–6 октября все украинские врачи, чьи больницы заключили соответствующие договоры, получат обещанные надбавки к зарплатам. Об этом во время брифинга 3 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Степанов напомнил, что перечисление средств для надбавок врачам происходит после того, как больница заключает соответствующий договор с Нацслужбой здоровья. Для заключения таких договоров медучреждения должны подать заявку с указанием точного количества сотрудников.
По словам министра, 2 октября последние 34 больницы подали необходимые заявки.
"Львиная часть больниц, более 50% из 1607, уже получили средства себе на счета и выплатили эти надбавки своим сотрудникам", – сообщил Степанов.
Остальные договоры Нацслужба здоровья отработает за выходные, чтобы уже 5–6 октября все больницы получили средства, добавил он.
В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября зарплаты всем медицинским работникам в Украине повысят на 25–75%.
О намерении повысить зарплаты медикам на 25–70% 17 июня объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивал ежемесячные затраты на повышение выплат медицинским работникам в 2 млрд грн. По словам Зеленского, такое решение позволит поднять зарплаты медикам второго звена, "пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году".
Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинских работников.
В Украине четвертый день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. К утру 3 сентября в стране подтверждено 222 322 случая COVID-19. За время пандемии 4353 украинцев умерли, 98 737 – выздоровели.