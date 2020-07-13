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ОБЩЕСТВО

До конца 2020 года Минздрав закупит 400 авто экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Украины планирует на протяжении двух-трех лет заменить парк автомобилей экстренной медицинской помощи, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: На эти цели правительство выделило 922 млн грн
Степанов: На эти цели правительство выделило 922 млн грн
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство здравоохранения Украины намерено закупить 400 автомобилей экстренной медицинской помощи до конца 2020 года. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На эти цели правительство выделило 922 млн грн из дополнительно выделенных Кабмином 1,26 млрд грн на экстренную помощь.

"Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на закупку автомобилей экстренной медпомощи. Мы планируем закупить около 400 автомобилей, которые распределим между областями. Если говорить о количестве автомобилей, которые в общем необходимо закупить, которые старше 10 лет или просто стоят на станциях, то такое количество составляет 1,8 тыс. автомобилей. 400 мы хотим закупить в этом году, в дальнейшем рассчитываем на протяжении двух-трех лет заменить автопарк", – сказал Степанов.

Средства также будут направлены на учебно-тренировочные центры.

Министр подчеркнул, что предоставление экстренной помощи в Украине стремится к европейскому уровню.

"С 1 сентября предусматривается повышение зарплаты всем медработникам второго и третьего звена, в том числе и экстренной медпомощи", – сказал министр.

Он добавил, что это повышение будет достаточно существенным по сравнению с предыдущими повышениями зарплаты медработникам.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский распорядился с 1 сентября повысить зарплаты медикам второго звена.

Теги: медицина, автомобили, зарплата, бюджет, Минздрав, Максим Степанов
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