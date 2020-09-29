В Украине хотят доплачивать семейным врачам за наблюдение за беременными – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, дополнительный финансовый пакет, который планируют внедрить в здравоохранении за ведение беременности, составит 1026 грн в месяц.

Министерство здравоохранения Украины намерено внедрить дополнительный макет медицинских услуг за наблюдение за беременными. Об этом 29 сентября сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, в Минздраве считают, что женские консультации должны проводить в том числе представители первичного звена.

"Именно поэтому мы хотим внедрить с ними дополнительный пакет, который будет составлять 1026 грн за месяц за ведение беременности... Полный объем услуг, который будет предоставляться по этому пакету, будет включать полный осмотр (сбор анамнеза), УЗИ, кардиокарографию, лабораторную диагностику – то есть все то, что происходит при ведении беременности каждой женщины", – сказал Степанов.

Он отметил, что инициатива обусловлена высоким уровнем смертности среди матерей и новорожденных. По данных министра, это показатель в Украине выше европейского в полтора – три раза.

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года, после чего неоднократно меняли планы.

На 22 сентября 2020 года декларации с семейным врачом подписали, по данным Минздрава, более 31 млн украинцев.