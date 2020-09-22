Декларацию с семейным врачом подписали более 31 млн украинцев – Минздрав

В госбюджете Украины на 2021 год на первичную медпомощь закладывается сумма в 23,5 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Декларации с семейным врачом подписали более 31 млн украинцев. Об этом 22 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом у нас количество деклараций, которые подписаны с семейными врачами, на сегодняшний день составляет немногим более 31 млн", – сказал он.

По данным министра, на первичную медицинскую помощь в государственном бюджете на 2021 год заложена сумма в 23,5 млрд грн.

"На первичку мы подняли, по нашим расчетам. Мы заложили 710 грн тариф на одну подписанную декларацию. Это базовая ставка, он [тариф] может меняться в зависимости от коэффициентов", – объяснил Степанов.

1 марта в Минздраве сообщали о 29 млн подписанных деклараций.

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года, после чего неоднократно меняли планы.