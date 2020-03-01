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Декларацию с семейным врачом подписали 29 млн украинцев – глава Минздрава

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая призвала граждан подписать декларацию с семейным врачом, кто этого еще не сделал.

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Скалецкая: Семейный врач будет советчиком и поддержкой
Скалецкая: Семейный врач будет советчиком и поддержкой
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Декларацию с семейным врачом подписали 29 граждан Украины. Об этом 1 марта в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На сегодня уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал – выбрать своего семейного врача. Семейный врач – это не только направление к узким специалистам. Семейный врач – это тот, кто должен дать совет, как вести здоровый образ жизни, как разобраться в календаре прививок, как лучше предотвращать распространение тех или иных заболеваний, особенно в период повышения эпидемического порога гриппа, как разобраться в симптомах тех или иных заболеваний. То есть семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы вы были здоровы и меньше болели", – написала министр.

Она отметила, что "уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи".

"Заработает программа медицинских гарантий. Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства", – объяснила Скалецкая.

https://www.facebook.com/zoryana.chernenko/posts/10157086166503596

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

Старт второго этапа реформы запланирован на 1 апреля 2020 года. На этом этапе заработает программа медицинских гарантий. "Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Программа медицинских гарантий приходит на замену псевдобесплатной медицине. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации", – объясняли в Минздраве. 

Теги: Украина, медицина, лекарства, декларация, Минздрав, врач, Зоряна Скалецкая, здравоохранение
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