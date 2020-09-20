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Минздрав планирует за три года полностью перейти на систему электронных рецептов

Ожидается, что в 2022 году антибиотики в Украине будут отпускать только по электронному рецепту, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов: С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать. Это уже вопрос качества медицинской помощи
Степанов: С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать. Это уже вопрос качества медицинской помощи
Фото: Максим Степанов / Facebook

К 2023 году в Украине рецептурные лекарственные препараты, как ожидается, будут отпускать только по электронным рецептам. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 20 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"В 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты. В 2022 году мы собираемся ввести рецепты на все антибиотики. И в 2023 году на все остальные рецептурные препараты. Начиная с 2023 года мы хотим, чтобы заработала полностью система: чтобы все лекарственные средства, которые должны отпускать по рецептам, отпускались исключительно по электронным рецептам", – сказал он. 

Степанов отметил, что введение электронного рецепта – часть медицинской реформы. 

"Очень часто, человек, который заболел, ищет информацию о своей болезни в интернете, на форумах, потом идет в аптеку и покупает лекарства, которые должны отпускаться по рецепту. Например, когда люди бесконтрольно начинают принимать антибиотики. Это в будущем вызывает резистентность к антибактериальной терапии. [...] Очень важно, чтобы у нас были понятные правила отпуска лекарств, чтобы они отпускались исключительно по назначению врача. Поэтому мы разработали план перехода на электронный рецепт.  С помощью электронного рецепта можно проследить, какой врач выписал препарат, нужно ли было его выписывать. Это уже вопрос качества медицинской помощи", – добавил министр. 

Электронный рецепт в Украине ввели 1 апреля 2019 года, когда правительственная программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Нацслужбы здоровья Украины. Пока электронные рецепты выписывают только для участников этой программы. По данным Минздрава на июль 2019 года, лекарства по электронному рецепту получили более 1 млн украинцев. 

Теги: медицина, лекарства, инсулин, Минздрав, антибиотики, Максим Степанов, Доступные лекарства, здравоохранение
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