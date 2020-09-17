Верховная Рада усилила контроль за электронной торговлей лекарствами

Законопроект № 3615-1, регулирующий правоотношения в сфере дистанционной торговли лекарствами, во втором чтении одобрили 258 народных депутатов.

Верховная Рада Украины 17 сентября приняла в целом законопроект № 3615-1 о внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средствах". Таким образом, в Украине усилят контроль за электронной розничной торговлей лекарственными средствами, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 258 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их адаптации к законодательству Европейского Союза.

Целью законопроекта является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарствами. Закон обезопасит от рисков несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств и потребления пациентами некачественных или фальсифицированных лекарств.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сообщил в Facebook, что законопроектом предлагается:

обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарств;

сделать препараты дешевле и более доступными благодаря конкуренции;

обеспечить гармонизацию действующего законодательства с законодательством Европейского Союза.

Законопроект №3615-1 в первом чтении Верховная Рада приняла во время заседания 14 июля. Тогда документ поддержали 308 парламентариев.