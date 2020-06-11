Благодаря интернет-торговле пациенты перестанут покупать лекарства в больничных аптеках на 20% дороже – соучредитель благотворительного фонда "Свои"

Народные депутаты Украины и представители Минздрава обсудили с бизнесом, врачами и общественными организациями перспективы онлайн-торговли медикаментами.

До конца лета 2020 года профильный подкомитет Верховной Рады Украины завершит работу над законопроектом "О лекарственных средствах", документ призван урегулировать механизмы дистанционной торговли и почтовой доставки медикаментов. Об этом шла речь на круглом столе в агентстве "Українські новини" 10 июня.

Народные депутаты Украины и представители Минздрава обсудили с бизнесом, врачами и общественными организациями перспективы онлайн-торговли медикаментами.

О завершении разработки новой версии закона "О лекарственных средствах" сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых.

По словам соучредителя благотворительного фонда "Свои", оказывающего помощь тяжелобольным пациентам, в том числе с онкологическими диагнозами, Леси Литвиновой, возможность удаленного приобретения и адресной доставки препаратов решит проблему с лекарствами для малоподвижных и прикованных к постели людей.

"Мы сейчас говорим о разрешении проблемы, с которой наши подопечные сталкиваются каждый день, – мне нужны лекарства, а я не могу за ними сходить, я не могу выйти из дому, спасите, помогите! И если у таких людей нет родных, для них проблема превращается в катастрофу. Кроме того, мы все знаем, что, как правило, в больничных аптеках очень ограниченный ассортимент, а цены выше рыночных на 20%", – подчеркнула Литвинова.

Она не сомневается, что почтовые операторы обеспечат быструю и качественную доставку медикаментов, так как на протяжении многих лет ответственность за это вообще никто не нес: лекарства зачастую приносили в больницы родственники, знакомые, а иногда и вообще посторонние люди, которых просили о помощи одинокие пациенты. В то же время бывали случаи, что больных обманывали.

"Говоря об ответственности за качество лекарств, по моему мнению, это отнюдь не ответственность почты. Если человеку не нравится качество доставки – логист попросту сойдет с рынка и на его место придут другие, более ответственные операторы. Но у потребителя должен появиться выбор где купить лекарства, по какой цене и кто принесет медикаменты в больницу", – считает соучредитель фонда.

Руководитель проекта Geoapteka.ua (ООО "Морион") Артур Ротарь отметил, что в законе о дистанционной торговле лекарственными средствами должен присутствовать пункт об аптечных провизорах, которые проконсультируют покупателя о свойствах и побочных эффектах, правилах приема, более дешевых аналогах и так далее.

"Провизоры должны быть в обязательном порядке. Это, в какой-то степени, и станет действенной защитой потребителя от приобретения некачественных препаратов", – сказал Ротарь.

Фото: ukranews.com

Представители почтовой отрасли отметили, что не видят проблем с доставкой и готовы адаптировать бизнес под законодательные условия. Как заявила директор по продажам "Новой почты" Олеся Копчук, компания уже адаптировала свою логистику в условиях карантина, закупила термобоксы для соблюдения температурного режима пересылки препаратов и готова оперативно доставлять лекарства даже в самые удаленные и малонаселенные пункты Украины.

"За два последних месяца "Новая почта" выполнила 70 тысяч заказов по доставке лекарств. Четверть из них приходятся на села и малочисленные населенные пункты. Мы готовы и в дальнейшем реагировать на вызовы и обеспечивать все условия рынка", – резюмировала Копчук.

23 марта Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина торговать лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.