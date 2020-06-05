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СБУ предотвратила поставку медикаментов на временно оккупированные территории

В Харьковской области Служба безопасности Украины выявила незаконные поставки лекарств, защитных масок и средств дезинфекции в "ДНР".

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Продукцию привозили на линию разграничения под видом гуманитарной помощи, затем ее развозили курьеры
Продукцию привозили на линию разграничения под видом гуманитарной помощи, затем ее развозили курьеры
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Харьковчанка организовала поставки продукции медицинского назначения на временно оккупированные территории Донецкой области. Женщина получала заказы от представителей так называемого "министерства здравоохранения ДНР", сообщил 5 июня в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Закупки она проводила в аптечных сетях и у контрафактных производителей, после этого переправляла продукцию на линию разграничения под видом гуманитарной помощи. Лекарственные средства мелкими партиями на оккупированные территории перевозили курьеры.

"Задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции", – отметили в СБУ.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1650286218470080

Решается вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ведутся следственные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции к фактам финансирования сепаратизма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Украина, Харьков, сепаратизм, лекарства, Харьковская область, ДНР, маски
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