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Кабмин планирует разрешить "Укрпошті" доставку лекарств на период карантина

Министерство инфраструктуры Украины должно разработать постановление, которое позволит "Укрпошті" в экспериментальном режиме доставлять лекарства по Украине во время действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

Криклий: В этот особый период "Укрпошта" сможет не только пенсии доставлять, но и, в случае необходимости, лекарства
Криклий: В этот особый период "Укрпошта" сможет не только пенсии доставлять, но и, в случае необходимости, лекарства
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров может позволить "Укрпошті" доставлять лекарства во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта на брифинге в Киеве сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи компании "Укрпошта", – рассказал министр.

Он отметил, что "Укрпошту" планируют подключать к доставке лекарств в случае необходимости. 

"В этот особый период "Укрпошта" сможет не только пенсии доставлять в нормальном, стабильном режиме, но и, в случае необходимости, лекарства, медицинские средства", – сказал министр. 

В "Укрпошті" отметили, что после введения карантина график работы почтовых отделений не изменился.

"Компания и дальше будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией для возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут оплачивать коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины или в места значительного скопления людей", – сообщили в компании. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратятся внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались. 

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. 

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.

Теги: Министерство инфраструктуры, лекарства, карантин, Укрпошта, Владислав Криклий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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