Минздрав призвал украинцев не злоупотреблять антибиотиками

Замглавы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал антибиотикорезистентность пандемией 20-21 века.

Ляшко: Никогда в жизни не занимайтесь самолечением Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украинцам не следует злоупотреблять антибиотиками. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил 17 сентября в эфире телеканала "Украина 24", комментируя ситуацию с COVID-19.

"Ключевая вещь – никогда в жизни не занимайтесь самолечением, особенно антибиотиками. Вопрос в том, что мы сегодня говорим о пандемии коронавирусной болезни, но забываем о возникающей пандемии 20-21 века – антибиотикорезистантности (невосприимчивость организма к антибиотикам. – "ГОРДОН")", – сказал он.

По словам Ляшко, "антибиотики следует повышать класс за классом", и назначить их может исключительно лечащий врач.

18 сентября министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан не заниматься самолечением в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Он уведомил об обновлении протокола лечения больных COVID-19.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.