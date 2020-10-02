Степанов: В Украине очень быстро растет число госпитализированных с COVID-19

За прошлые сутки в Украине был госпитализирован 801 пациент с коронавирусом, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине растет число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 2 октября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За прошлые сутки в Украине был госпитализирован 801 пациент с коронавирусом.

"Если посмотреть на количество людей, которые проходят лечение в стационаре, – это 15 797 человек. То есть очень быстро растет число людей, которые находятся в больницах с тяжелым или средней тяжести течением болезни... Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирование, увеличиваем число коек, в том числе и с подведенным кислородом", – сказал министр.

Он отметил, что возможности украинской медицинской системы для борьбы с COVID-19 были "увеличены в разы",

"Но у любой системы есть предел", – подчеркнул министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Украине третий день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, 30 сентября – 4069, 1 октября – 4633.