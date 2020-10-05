Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию за день до саммита "Украина-ЕС"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлый вторник была на встрече, один из участников которой заразился коронавирусом. Она уйдет на самоизоляцию до утра 6 октября.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом она сообщила у себя в Twitter 5 октября.

"Мне сообщили, что в прошлый вторник я была на встрече, где присутствовал человек, у которого вчера тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг мой тест [на COVID-19] показал отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест", – отметила она.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

В Брюсселе 6 октября запланирован 22-й саммит Украина-ЕС, на котором должна была присутствовать фон дер Ляйен.

22-й саммит должен был пройти летом, но из-за пандемии коронавируса был отложен на 1 октября. Однако 22 сентября стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был присутствовать на этом саммите, ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

Ожидается, что на встрече подпишут ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции Украины.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе.