Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку вакцины от COVID-19

Фармакологическая корпорация Sanofi, компания GlaxoSmithKline и Европейская комиссия подписали контракт на поставку 300 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19. Ранее ЕС договорился о поставках вакцины с компанией AstraZeneca.

18 сентября вступил в силу второй контракт, который Европейская комиссия заключила с производителями потенциальной вакцины от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Поставщиками выступают фармацевтическая корпорация Sanofi и компания GlaxoSmithKline (Великобритания), которые совместно разрабатывают рекомбинантную вакцину. В случае успеха клинических испытаний препарат может появиться на рынке во второй половине 2021 года, сказано в сообщении.

Контракт позволит всем странам – членам Евросоюза закупить до 300 млн доз вакцины. При этом государства-члены также смогут предоставить зарезервированные дозы странам с низким и средним уровнем дохода.

Это второе соглашение на поставку в ЕС вакцины от коронавируса. Первое было подписано в августе с компанией AstraZeneca. Комиссия продолжает обсуждать аналогичные договоры с другими разработчиками вакцин – Johnson&Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech.

"Мы создадим диверсифицированный портфель перспективных вакцин, основанных на различных технологиях, что повысит наши шансы найти эффективное средство против вируса", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Население Евросоюза составляет примерно 450 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.