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Европейская комиссия подписала первое соглашение о закупке потенциальной вакцины против COVID-19

14 августа Европейская комиссия достигла первого соглашения с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз потенциальной вакцины против COVID-19 с возможностью покупки еще 100 млн от имени стран – членов Евросоюза.

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Европейская комиссия подписала первое предварительное соглашение о закупке вакцины против коронавируса
Европейская комиссия подписала первое предварительное соглашение о закупке вакцины против коронавируса
Фото: pixabay.com

300 млн доз вакцины против COVID-19 закупит Европейская комиссия (ЕК) у фармацевтической компании AstraZeneca. Договоренность об этом достигнута после завершения предварительных переговоров с Sanofi-GSK 31 июля и Johnson&Johnson 13 августа. Соглашение предусматривает возможность покупки еще 100 млн доз вакцины от имени стран – членов Евросоюза, говорится в заявлении, опубликованном 14 августа на сайте ЕК.

Вакцину закупят после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность. ЕК продолжает обсуждение аналогичных соглашений с другими производителями вакцин.

По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "сегодняшнее соглашение является первым краеугольным камнем в реализации стратегии Европейской комиссии в отношении вакцин. Эта стратегия позволит нам предоставлять будущие вакцины европейцам, а также нашим партнерам в других странах мира".

Вакцина-кандидат от AstraZeneca уже проходит вторую фазу крупномасштабных клинических испытаний в отношении безопасности и иммуногенности после успешной первой.

Решение поддержать вакцину, предложенную AstraZeneca, основано на надежном научном подходе и используемой технологии (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе ChAdOx1), стоимости, ответственности и производственной мощности, способной обеспечить вакциной весь ЕС, говорится в сообщении ЕК.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи 11 августа заявил, что есть большие сомнения по поводу наличия в России вакцины, готовой к использованию против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Европейская комиссия, инфекция, здравоохранение, вакцина, COVID-19
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