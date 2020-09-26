Саммит Украина – ЕС перенесен

Планировалось, что саммит Украина – ЕС состоится в Брюсселе 1 октября. Однако из-за того, что президент Европейского совета Шарль Мишель был на самоизоляции после контакта с инфицированным COVID-19, встречу перенесли.

Саммит Украина – ЕС должен пройти 6 октября в Брюсселе. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Во время звонка мы договорились о встрече в Брюсселе 6 октября [во время] 22-го саммита ЕС – Украина. С нетерпением ждем встречи, чтобы обсудить важное партнерство", – написал Зеленский.

In our call with @CharlesMichel we agreed to meet in #Brussels on 6 October for the 22nd #EUUkraine Summit. Looking forward to meeting you and @vonderleyen to discuss the way of * - * important partnership. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2020

Саммит должен был состояться 1 октября. Однако 22 сентября стало известно, что Мишель контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. В связи с этим он ушел на самоизоляцию, а специальный саммит ЕС, который должен был пройти 24–25 сентября, перенесен на 1–2 октября.

25 сентября глава Евросовета вышел из самоизоляции – его тест на COVID-19 был отрицательным.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. Заседания проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. На нем обсуждались вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

22-й саммит должен был пройти летом, но из-за пандемии коронавируса был отложен до октября. Ожидается, что на встрече подпишут ряд соглашений, направленных на углубление европейской интеграции Украины.