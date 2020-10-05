Клименко рассказал, сколько сотрудников Нацполиции заболели COVID-19

За время эпидемии коронавируса в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли двое сотрудников Национальной полиции, заявил глава ведомства Игорь Клименко.

Клименко: Запасов масок, дезинфекторов и медицинских перчаток у нас минимум на три месяца Фото: Національна поліція України / Facebook

По состоянию на конец сентября коронавирусной инфекцией в Украине заразился 661 сотрудник полиции. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"К сожалению, двое из них умерли – в Ивано-Франковской области и городе Киеве. Почему сотрудники болеют? Они несут службу на массовых мероприятиях, и мы жестко следим, чтобы наши работники были в средствах безопасности. Запасов масок, дезинфекторов и медицинских перчаток у нас минимум на три месяца", – отметил он.

Клименко напомнил, что заразиться полицейский может в семье, "где есть учителя и врачи".

"Но я считаю, что на сегодняшний день мы минимизировали заболеваемость в Нацполиции принятыми мерами. Надеюсь, что перед выборами мы не потеряем много сотрудников на больничном", – добавил глава ведомства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября в Украине подтверждено 230 236 случаев COVID-19, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.