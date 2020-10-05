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ПОЛИТИКА

Клименко о местных выборах в Украине: Нарушений будет значительно больше, чем раньше

В Украине по состоянию на 25 сентября полиция уже зарегистрировала около тысячи заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения избирательной кампании, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко: Только за два дня плюс 400 заявлений и сообщений
Клименко: Только за два дня плюс 400 заявлений и сообщений
Фото: daily.rbc.ua

К местным выборам в Украине нарушений будет значительно больше, чем в ходе последней президентской и парламентской кампаний. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

От отметил, что по состоянию на 25 сентября в полиции уже было зарегистрировано около тысячи заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения избирательной кампании.

"Можем сравнить с прошлогодней президентской или парламентской кампанией. За время президентской кампании было 8 тыс. заявлений и сообщений, во время парламентской – 11 тыс. Сейчас у нас только за последние два дня плюс 400 заявлений и сообщений, поэтому легко подсчитать, что в итоге этих нарушений будет значительно больше, чем раньше", – подчеркнул Клименко.

По его словам, полиция к этому готова. Во всех областях и в центральном органе управления работают круглосуточные ситуационные центры, которые принимают информацию. Она, в свою очередь, обрабатывается соответствующими службами – службами превенции и работниками следственных подразделений.

Глава Нацполиции сказал, что сейчас все силы ведомства прямо или косвенно работают на обеспечение порядка во время избирательной кампании. К выборам также будут привлечены высшие учебные заведения системы Министерства внутренних дел, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пограничники.

"В Украине 30 744 избирательных участка, на каждом должно быть по два сотрудника полиции. Это уже 60 тысяч. Если учесть нашу диспозицию и использования сил и средств, то только на избирательных участках будет около 56 тысяч полицейских. И еще не забывайте, что у нас патрульная полиция будет нести службу на улицах. Плюс следственно-оперативные группы, которые будут выезжать на преступления, плюс работа взрывотехников, плюс работа кинологов. То есть все 100%, даже работники аппаратов, будут привлечены на этих выборах", – добавил Клименко.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: местные выборы, Нацполиция, Игорь Клименко, нарушение
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