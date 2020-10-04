Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Свою кандидатуру на выборах харьковского городского головы бывший мэр города и экс-нардеп Михаил Добкин снял в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса, который баллотируется снова.

Бывший мэр Харькова и народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин снял свою кандидатуру на должность харьковского городского головы. Об этом 4 октября он сообщил в Telegram.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу [действующего мэра] Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить", – написал Добкин.

Информацию о снятии Добкиным своей кандидатуры подтвердила харьковскому изданию NewsRoom председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса, который в немецкой клинике "Шарите" лечится от COVID-19, на пост городского головы. Добкин в тот же день объявил о решении баллотироваться в Харькове, хотя в июле обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Объясняя свое решение, Добкин сказал, что это "подстраховочный вариант для Кернеса".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.