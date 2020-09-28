Горизбирком Харькова зарегистрировал 15 кандидатов в мэры, среди них Добкин, Кернес и Ярославский

Харьковский гортеризбирком зарегистрировал всех 15 человек, которые подавали документы на должность мэра. В их числе нынешний градоначальник Геннадий Кернес, бывший мэр Михаил Добкин и Денис Ярославский, который является, по данным СМИ, родственником бизнесмена Александра Ярославского.

Выборы мэра назначены на 25 октября

Фото: ЕРА

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры города. Об этом комиссия сообщила 28 сентября на запрос "Українських новин". Горизбирком утвердил всех, кто подал документы в качестве претендента на эту должность. Полный список кандидатов выглядит так: Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана". Валерий Безлепкин (самовыдвиженец) – бывший руководитель "Харьковгоргаза"; Ирина Денисова ("За майбутнє") – предприниматель. Михаил Добкин (самовыдвиженец) – бывший мэр Харькова, бывший глава Харьковской областной государственной администрации, депутат Верховной Рады IV и VIII созывов. Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – действующий мэр города. Алексей Кучер ("Слуга народа") – председатель Харьковской облгосадминистрации. Сергей Кушнарев ("Перемога Пальчевського") – бывший депутат Харьковского горсовета, брат погибшего экс-главы Администрации Президента Украины, экс-председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева. Георгий Лаговский (УДАР) – депутат Харьковского горсовета. Александра Нарыжная ("Голос") – архитектор, глава нескольких общественных организаций. Игорь Приходько ("Батьківщина") – гендиректор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена". Наталья Пилипенко (самовыдвиженец) – основательница общественной организации "Украинское объединение "Гардемарины". Никита Соловьев ("Демократична сокира") – юрист, блогер. Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом!") – депутат Харьковского горсовета, один из основателей Харьковского антикоррупционного центра. Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – народный депутат. Денис Ярославский (самовыдвиженец) – бывший начальник Голосеевского управления полиции Киева, по данным Kharkiv Today, родственник бизнесмена Александра Ярославского. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября. Мэром Харькова Кернес является с 2010 года, до того занимал должность секретаря городского совета и некоторое время исполнял обязанности градоначальника.