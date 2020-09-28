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Горизбирком Харькова зарегистрировал 15 кандидатов в мэры, среди них Добкин, Кернес и Ярославский

Харьковский гортеризбирком зарегистрировал всех 15 человек, которые подавали документы на должность мэра. В их числе нынешний градоначальник Геннадий Кернес, бывший мэр Михаил Добкин и Денис Ярославский, который является, по данным СМИ, родственником бизнесмена Александра Ярославского.

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Выборы мэра назначены на 25 октября
Выборы мэра назначены на 25 октября
Фото: ЕРА

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры города. Об этом комиссия сообщила 28 сентября на запрос "Українських новин".

Горизбирком утвердил всех, кто подал документы в качестве претендента на эту должность.

Полный список кандидатов выглядит так:

  1. Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана".
  2. Валерий Безлепкин (самовыдвиженец) – бывший руководитель "Харьковгоргаза";
  3. Ирина Денисова ("За майбутнє") – предприниматель.
  4. Михаил Добкин (самовыдвиженец) – бывший мэр Харькова, бывший глава Харьковской областной государственной администрации, депутат Верховной Рады IV и VIII созывов.
  5. Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – действующий мэр города.
  6. Алексей Кучер ("Слуга народа") – председатель Харьковской облгосадминистрации.
  7. Сергей Кушнарев ("Перемога Пальчевського") – бывший депутат Харьковского горсовета, брат погибшего экс-главы Администрации Президента Украины, экс-председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.
  8. Георгий Лаговский (УДАР) – депутат Харьковского горсовета.
  9. Александра Нарыжная ("Голос") – архитектор, глава нескольких общественных организаций.
  10. Игорь Приходько ("Батьківщина") – гендиректор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена".
  11. Наталья Пилипенко (самовыдвиженец) – основательница общественной организации "Украинское объединение "Гардемарины".
  12. Никита Соловьев ("Демократична сокира") – юрист, блогер.
  13. Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом!") – депутат Харьковского горсовета, один из основателей Харьковского антикоррупционного центра.
  14. Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – народный депутат.
  15. Денис Ярославский (самовыдвиженец) – бывший начальник Голосеевского управления полиции Киева, по данным Kharkiv Today, родственник бизнесмена Александра Ярославского.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Мэром Харькова Кернес является с 2010 года, до того занимал должность секретаря городского совета и некоторое время исполнял обязанности градоначальника.

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, местные выборы, Игорь Черняк, Юлия Светличная, Александр Фельдман, Алексей Кучер
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