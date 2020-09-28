Горизбирком Харькова зарегистрировал 15 кандидатов в мэры, среди них Добкин, Кернес и Ярославский

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в мэры города. Об этом комиссия сообщила 28 сентября на запрос "Українських новин".
Горизбирком утвердил всех, кто подал документы в качестве претендента на эту должность.
Полный список кандидатов выглядит так:
- Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") – волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана".
- Валерий Безлепкин (самовыдвиженец) – бывший руководитель "Харьковгоргаза";
- Ирина Денисова ("За майбутнє") – предприниматель.
- Михаил Добкин (самовыдвиженец) – бывший мэр Харькова, бывший глава Харьковской областной государственной администрации, депутат Верховной Рады IV и VIII созывов.
- Геннадий Кернес ("Блок Кернеса – Успешный Харьков") – действующий мэр города.
- Алексей Кучер ("Слуга народа") – председатель Харьковской облгосадминистрации.
- Сергей Кушнарев ("Перемога Пальчевського") – бывший депутат Харьковского горсовета, брат погибшего экс-главы Администрации Президента Украины, экс-председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева.
- Георгий Лаговский (УДАР) – депутат Харьковского горсовета.
- Александра Нарыжная ("Голос") – архитектор, глава нескольких общественных организаций.
- Игорь Приходько ("Батьківщина") – гендиректор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена".
- Наталья Пилипенко (самовыдвиженец) – основательница общественной организации "Украинское объединение "Гардемарины".
- Никита Соловьев ("Демократична сокира") – юрист, блогер.
- Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом!") – депутат Харьковского горсовета, один из основателей Харьковского антикоррупционного центра.
- Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – народный депутат.
- Денис Ярославский (самовыдвиженец) – бывший начальник Голосеевского управления полиции Киева, по данным Kharkiv Today, родственник бизнесмена Александра Ярославского.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Мэром Харькова Кернес является с 2010 года, до того занимал должность секретаря городского совета и некоторое время исполнял обязанности градоначальника.