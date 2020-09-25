Документы на выборы мэра Харькова подали 15 человек

11 из 15 претендентов на участие в выборах мэра Харькова выдвинуты политическими партиями.

Для участия в выборах Харьковского городского головы документы в избирательную комиссию подали 15 человек. Об этом Общественному сообщили 25 сентября в городском избиркоме Харькова.

Полный список претендентов выглядит так:

Александр Абрамичев, выдвинут партией "Европейская солидарность"; Валерий Безлепкин, самовыдвиженец; Ирина Денисова, "За майбутнє"; Михаил Добкин, самовыдвиженец; действующий мэр Геннадий Кернес, "Блок Кернеса – Успешный Харьков"; председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, "Слуга народа"; Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского"; Георгий Лаговский, "УДАР"; Александра Нарижная, "Голос"; Игорь Приходько, "Батьківщина"; Наталья Пилипенко, самовыдвиженец; Никита Соловьев, "Демократична сокира"; Игорь Черняк, "Блок Светличной – Вместе"; народный депутат Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Денис Ярославский, самовыдвиженец.

Документы принимались до 24 сентября включительно. Теперь городская комиссия должна рассмотреть их в течение пяти дней.

Зарегистрировать кандидатов в мэры или отказать претендентам в регистрации должны до 29 сентября.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.