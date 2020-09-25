Документы на выборы мэра Харькова подали 15 человек

Для участия в выборах Харьковского городского головы документы в избирательную комиссию подали 15 человек. Об этом Общественному сообщили 25 сентября в городском избиркоме Харькова.
Полный список претендентов выглядит так:
Документы принимались до 24 сентября включительно. Теперь городская комиссия должна рассмотреть их в течение пяти дней.
Зарегистрировать кандидатов в мэры или отказать претендентам в регистрации должны до 29 сентября.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.