В Винницкой области подрались кандидаты в депутаты

Пострадавший, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину Винницкой области, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве Фото: depositphotos.com

23 сентября в Калиновском районе Винницкой области подрались кандидаты в депутаты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Конфликт произошел между действующим депутатом местного райсовета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета.

По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимира Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета. Он заявил, что на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты облсовета. Возникший между ними конфликт был связан с избирательной кампанией.

Во время разговора 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес пострадавшему удар в голову. Последний в ответ повредил автомобиль обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию, выстрелив в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Правонарушителя задержали, а его поврежденный автомобиль отправили на штрафплощадку.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.