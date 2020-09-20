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ПОЛИТИКА

Изменение постановления о местных выборах ставит под сомнение легитимность их проведения в Украине – Разумков

Постановление о местных выборах в Украине не связано с Минскими соглашениями, заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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Разумков: Изменения постановления о местных выборах будут противоречить законодательству Украины
Разумков: Изменения постановления о местных выборах будут противоречить законодательству Украины
Фото: EPA

Внесение Верховной Радой изменений в постановление о местных выборах в Украине поставит под сомнение легитимность выборов в целом в Украине. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Украина 24" 19 сентября.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, потому что это будет противоречить действующему законодательству", – пояснил Разумков.

По его словам, это постановление не связано с Минскими соглашениями.

"Его можно по-разному трактовать, но выборы, согласно Минским соглашениям, – это девятый пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены восемь предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", – заявил он.

Разумков понимает, что сегодня невозможно провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса, потому что они не могут состояться по украинскому законодательству.

"Там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначение тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов", – пояснил глава парламента.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. "Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

Нардеп Качура 28 июля внес проект внесения изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию пункта об условиях организации выборов на оккупированных территориях.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 20 сентября заявил, что постановление Верховной Рады, в котором говорится об отмене местных выборов в ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям. Сейчас в ОРДЛО, по словам Кравчука, в любом случае нет условий для проведения выборов.

"Там сейчас нет украинской власти, партий, законов – ничего нет", – заявил он.

Теги: Верховная Рада, Донбасс, Минские соглашения, местные выборы, ОРДЛО, Дмитрий Разумков
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