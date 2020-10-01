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ПОЛИТИКА

Добкин: По хозяйственной части я дам фору Кличко, но как у политика у меня ни одного шанса

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин, заявлявший в июле о намерении баллотироваться на должность городского головы Киева, считает, что киевляне, выбирают себе не просто мэра, а чуть ли не президента. Нынешний мэр столицы Виталий Кличко уступает Добкину как хозяйственник, заявил экс-нардеп.

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16 июня Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева
16 июня Добкин заявил, что будет подавать свою кандидатуру на должность мэра Киева
Фото: dobkinmm / Instagram

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин не исключает, что в будущем будет баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он сказал в интервью LB.ua, которое опубликовано 1 октября.

"С Киевом, скажем так, любовь отложена на потом. По хозяйственной части я дам фору [мэру Киева Виталию] Кличко, но как у политика у меня ни одного шанса. С моим мышлением, с моим бэкграундом, пониманием жизни. Я не знаю, зачем киевлянам политики", – сказал Добкин.

По его мнению, киевляне, в отличие от харьковчан, выбирают себе не просто мэра, а мэра-политика.

"Если харьковчанину нужен человек, который будет решать насущные проблемы, связанные с жизнедеятельностью города, и это нормально, то в Киеве этот человек должен еще и соответствовать высоким критериям политика. Чуть ли не президент", – считает экс-депутат.

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в немецкой клинике "Шарите" лечится от COVID-19, на пост городского головы. Добкин в тот же день объявил о решении баллотироваться в Харькове, хотя в июле обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Объясняя свое решение, Добкин сказал, что это "подстраховочный вариант для Кернеса".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Михаил Добкин, Харьков, политика, местные выборы
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