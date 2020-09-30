На должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов

25 октября в Киеве пройдут выборы городского головы. По состоянию на 30 сентября кандидатами на это место являются 20 человек.

По данным соцопроса "Рейтинга", на выборах мэра Киева лидирует Кличко

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Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в мэры столицы. Об этом свидетельствуют постановления, опубликованные на сайте Киевского городского совета. По состоянию на 30 сентября кандидатами в мэры столицы являются: Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського");

Виктор Петрук (общественное движение "Хвиля");

Игорь Смешко ("Сила и честь");

Максим Гольдарб (самовыдвиженец);

Сергей Шахов ("Наш край");

Диана Гранцева (самовыдвиженка);

Николай Томенко ("Родная страна");

Юрий Левченко ("Народовластие");

Сергей Гусовский ("За майбутнє");

Александр Омельченко ("Единство");

Александр Попов ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Сергей Притула ("Голос");

Михаил Поживанов (Радикальная партия);

Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");

Алексей Кучеренко ("Батьківщина");

Андрей Ильенко ("Свобода");

Ирина Верещук ("Слуга народа");

Виталий Кличко (УДАР);

Елена Филонова ("Вместе сила");

Борислав Береза ("Эко Партия Березы"). Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на выборах мэра Киева лидирует действующий глава города Виталий Кличко – его поддерживают 43,6%. 9,8% опрошенных планируют поддержать Притулу, 6,9% – Верещук, 6,4% – Пальчевского, 5,8% – Попова, 5,7% – Кучеренко, 4,2 % – Омельченко.