На должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в мэры столицы. Об этом свидетельствуют постановления, опубликованные на сайте Киевского городского совета.
По состоянию на 30 сентября кандидатами в мэры столицы являются:
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на выборах мэра Киева лидирует действующий глава города Виталий Кличко – его поддерживают 43,6%. 9,8% опрошенных планируют поддержать Притулу, 6,9% – Верещук, 6,4% – Пальчевского, 5,8% – Попова, 5,7% – Кучеренко, 4,2 % – Омельченко.