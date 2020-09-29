ЦИК отменил решение, которым действующему мэру Умани отказали в регистрации кандидатом на выборах

Центризбирком Украины обязал местный избирком Умани повторно рассмотреть документы действующего мэра Александра Цебрия, которые тот подал для регистрации кандидатом на выборах.

Цебрий стал мэром города в 2015 году Фото: Олександр Цебрій / Facebook

Центризбирком Украины отменил постановление Уманского городского территориального избиркома, который отказал действующему мэру Умани Александру Цебрию в регистрации кандидатом на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ЦИК установили, что нарушения, которые были указаны местной комиссией как причины недопуска Цебрия к выборам, являются неточностями в документах, но не препятствуют пониманию поданных данных, а поэтому не считаются достаточным основанием для отказа в регистрации.

Кроме того, ЦИК обязал местный избирком повторно рассмотреть документы Цебрия, которые тот подал для регистрации кандидатом в мэры.

26 сентября Цебрий в своем Facebook сообщил, что местная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом в мэры на нынешних местных выборах. В таком решении он обвинил партии "Слуга народа" и "За майбутнє", которые якобы объединились и совместно принимают решения в комиссии. Он также отметил, что кандидатами в мэры зарегистрировались двое его тезок, которые незадолго до этого сменили имена.

Цебрий стал мэром города в 2015 году. До этого он был депутатом Уманского городского совета VI созыва.