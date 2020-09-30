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Кучеренко заявил, что намерен ликвидировать транспортный коллапс в случае победы на выборах мэра Киева

Проблемы с функционированием общественного транспорта в Киеве вызваны "непрофессиональной деятельностью руководящих кадров", считает бывший министр ЖКХ, кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Кучеренко заявил, что в два раза сократит время пребывания киевлян в общественном транспорте
Кучеренко заявил, что в два раза сократит время пребывания киевлян в общественном транспорте
Фото: ba.org.ua

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщини", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заверил, что его команда разработала план по улучшению работы общественного транспорта в столице. Как сообщила 30 сентября пресс-служба "Батьківщини", об этом Кучеренко заявил на встрече с избирателями.

По его мнению, транспортный коллапс в Киеве напрямую связан с "непрофессиональной деятельностью руководящих кадров столицы".

"Одну из трех дорожных полос отвели под общественный транспорт, обычные машины "втиснулись" в другие два ряда и автоматически попали в пробки. К сожалению, у нас закрыли эту полосу и общественного транспорта не добавили. В результате людям некуда деваться. Власть должна установить остановки с табло, на которых отображается график прибытия общественного транспорта, как делается во всем цивилизованном мире. Это все комплексные непрофессиональные просчеты. Я убежден, эти действия диктовали некоторые перевозчики за деньги, которые сегодня циркулируют в этом сегменте", – сказал Кучеренко.

Он заявил, что берет на себя обязательство "в два раза сократить время пребывания киевлян в общественном транспорте".

"Это один из ключевых приоритетов нашей команды. Безусловно, создав внутреннюю кольцевую электричку. Также нашей командой запланировано строительство двух тоннелей. И я вам гарантирую, что это реально сделать за счет инвесторов. Соответственно, нужно создать среду, чтобы сюда хотели направлять инвестиции. И я знаю, как наладить этот процесс", – добавил Кучеренко.

Кандидат сказал, что в Варшаве, которая "во многих аспектах похожа на Киев", работает 2700 единиц общественного транспорта, тогда как в Киеве – только 900. По его мнению, общественный транспорт в столице Украины "должен работать полноценно по европейской модели".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Украина, Алексей Кучеренко, местные выборы, общественный транспорт
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