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Киев требует полной реновации устаревшего жилья – "Батьківщина"

Некоторым постсоветским столицам удавалось за три года заменить 6,5 млн м² ветхого жилья на 13 млн м² нового, рассказал нардеп от "Батьківщини" и кандидат в мэры Киева от этой политической силы Алексей Кучеренко.

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Алексей Кучеренко: Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд
Алексей Кучеренко: Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд
Фото: kyiv.ba.org.ua

В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов – вместо "хрущевок" киевляне должны получить квартиры в 200–500 метрах от бывшего дома, считает кандидат в мэры столицы от "Батьківщини", нардеп от одноименной фракции Алексей Кучеренко, пишет сайт политической силы.

Кучеренко сообщил, что в 2005 году по поручению тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкциии "хрущевок".

"Брался старый микрорайон, строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в обустроенные квартиры, в полтора-два раза больше предыдущих. Ни одной секунды жилье людей не "висело в воздухе". Некоторым столицам удавалось за три года заменить 6,5 млн м² ветхого жилья на 13 млн м² нового", – рассказал он.

В случае победы на выборах он пообещал реализовать такой проект в столице.

"Есть жилье, требующее полной реновации. Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли "пятно" под застройку из ветхого жилого фонда, построили небоскреб, заработали $10 млн, и никому от этого лучше не стало, – сказал Кучеренко. – Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, что она действительно защищает имущественные права граждан".

Он отметил, что по такому же принципу, если гаражный кооператив перестраивается в многоэтажный паркинг, то за владельцем должно сохраняться право собственности.

Теги: Киев, ВО Батьківщина, застройка, Алексей Кучеренко, жилье, местные выборы, реновация
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