Борислав Береза прокомментировал попытку построить ЖК на территории Национального музея "Пирогово"

Участок в пределах охраняемой территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" был присвоен еще при каденции мэра Леонида Черновецкого и его возвращением в собственность столичной общины и музея никто не занимался, заявил лидер "Экопартии" и претендент в мэры Киева Борислав Береза.

Лидер "Экопартии" и претендент в мэры Киева Борислав Береза в своем Facebook прокомментировал попытку застроить участок земли на 16 га в пределах охраняемой территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".

"Хозяйственный суд города Киева, который славится решением самых скандальных земельных дел, пытается установить, кто и на каких основаниях дал разрешение на застройку 16 га земли, расположенной на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Пытался, но не смог. Противоправные попытки кооперативов узаконить проведение разнообразного схематоза по строительству никоим образом не были наказаны", – заявил Береза.

Он добавил, что указанный участок был присвоен еще при каденции мэра Леонида Черновецкого и его возвращением в собственность столичной общины и музея никто не занимался. Скандал разгорелся, когда застройщик год назад уже начал проводить подготовительные работы и уничтожать деревья. После этого в апреле 2020 года Хозяйственный суд города Киева провел первое заседание по этому делу. Рассмотрение дела умышленно затягивали, считает Борислав Береза.

По словам политика, за детальный план территории, который позволил начать строительство рядом с Национальным музеем "Пирогово", проголосовали в Киевсовете около трех лет назад и большинство голосов дали фракция “Солидарность” и “Единство”.

Борислав Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Экопартии" идет на выборы в Киевсовет.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.