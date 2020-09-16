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Борислав Береза: За год каждый киевлянин тратит девять суток, стоя в пробках

Показательный ремонт киевских дорог перед выборами только увеличивает пробки, заявил лидер "Экопартии" и претендент в мэры Киева Борислав Береза.

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Вместе с журналистами политик преодолел на машине путь с Троещины в центр Киева в час пик
Вместе с журналистами политик преодолел на машине путь с Троещины в центр Киева в час пик
Скриншот: Borislav Bereza / YouTube

Лидер "Экопартии" и претендент в мэры Киева Борислав Береза провел эксперимент – вместе с журналистами "24 канала" политик преодолел на автомобиле путь с Троещины в центр Киева в час пик – в 8.00. Сколько времени ежедневно тратят на такой маршрут киевляне и почему в Киеве назревает транспортный коллапс, Береза рассказал в сюжете, который опубликовал в своем YouTube.

"В среднем за год каждый киевлянин тратит где-то девять суток, стоя в пробках. Сегодня в Киеве официально зарегистрировано 1,2 млн автомобилей: 20% грузовики, а остальные – легковые автомобили. Проблема в том, что столица рассчитана даже не на половину, а всего на 300–400 тысяч машин. Дороги Киева в три-четыре раза перегружены", – рассказал во время поездки журналистам политик.

Главным недостатком транспортной инфраструктуры Киева Береза назвал отсутствие перехватывающих стоянок на въезде в город и "показательный" ремонт дорог перед выборами. Он подчеркнул, что такие ремонтные работы часто плохо организованы, поэтому также становятся причиной увеличения пробок.

В итоге на дорогу с Троещины до Крещатика, соблюдая правила дорожного движения, Береза потратил полтора часа. По его словам, это не предел.

"Чтобы доехать с Троещины в центр, нужно час-два, а то и больше. Если будет построено метро, время на дорогу уменьшится вдвое. Но сейчас, чтобы разгрузить дороги, нужно по крайней мере развивать общественный транспорт. Хотя бы заменить маршрутки полноценными автобусами", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Borislav Bereza / YouTube

Борислав Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Экопартии" идет на выборы в Киевсовет.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, транспорт, автомобили, Борислав Береза, пробки, местные выборы, общественный транспорт, дороги, инфраструктура, ремонт дорог
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