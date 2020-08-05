В Киеве до конца сентября ограничат движение по Южному мосту

На Южном мосту по направлению к Надднепрянскому шоссе коммунальщики начнут ремонтировать дорожные опоры и деформационные швы. Движение транспорта ограничат с 7 августа по 28 сентября.

На Южном мосту в Киеве ограничат движение автомобилей и транспорта с 7 августа по 28 сентября по крайней правой полосе. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодор" в Facebook 5 августа.

"На Южном мосту начинаются обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" извинились за неудобства.

Коммунальщики 23 июля ограничили движение по Южному мосту из-за дорожных работ на съезде на Столичное шоссе. До 10 августа также ограничили движение автомобильного транспорта по проспекту Степана Бандеры перед Северным мостом.