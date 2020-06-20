В Киеве на два месяца ограничат движение перед Северным мостом

В Киеве с 21 июня на пересечении проспектов Степана Бандеры с Героев Сталинграда в направлении станции метро “Почайна” начнут новый этап ремонта, сообщили в коммунальном предприятии “Киевавтодор”.

В Киеве с 21 июня по 10 августа ограничат движение автомобильного транспорта по проспекту Бандеры перед Северным мостом. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия “Киевавтодор” на своей странице в Facebook.

Движение перекроют из-за начала следующего этапа ремонта возле Северного моста, говорится в сообщении.

“На днях движение на проспекте Степана Бандеры открыли всеми полосами. Ведь завершен ремонт части путепровода перед Северным мостом. В ночь с воскресенья начинаем следующий этап работ. Будем работать на пересечении проспектов Степана Бандеры с Героев Сталинграда в направлении станции метро “Почайна”, – сказано в сообщении.

В то же время ремонтируют и красят надземный пешеходный переход вблизи ул. Иорданской, из-за чего движение по проспекту было перекрыто 19 июня.