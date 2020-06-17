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Киев обжалует решение суда об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади

Мэр Киева Виталий Кличко, сообщил что подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда, который ранее признал противоправным решение КГГА о создании пешеходной зоны на части Подола.

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Контрактовая площадь должна была быть пешеходной с 2017 года
Контрактовая площадь должна была быть пешеходной с 2017 года
Фото: depositphotos.com

Киев обжалует решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил решение Киевской горгосадминистрации о создании пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Twitter.

"Город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда", – говорится в заявлении.

Как сообщается в решении от 18 мая, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА "Об ограничении движения транспортных средств по улице Петра Сагайдачного в выходные, праздничные и нерабочие дни религиозных праздников".

В суде проанализировали законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришли к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях. Суд также отметил, что действующий генеральный план Киева не предусматривает создание пешеходной зоны на месте проезжей части на улице Сагайдачного.

Иск об отмене соответствующего распоряжения КГГА подавали шесть человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, самоуправление, апелляция, иск, суд, жалоба
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