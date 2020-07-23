В Киеве перекроют Южный мост для ремонта съезда на Столичное шоссе

Коммунальные службы ограничат движение по Южному мосту 23 июля с 20.00. Основные работы хотят успеть выполнить до утреннего часа пик и открыть движение 24 июля в 12.00.

Движение на мосту откроют 24 июля в 12.00 Фото: depositphotos.com

В четверг, 23 июля, в Киеве ограничат движение по Южному мосту. Запрет продлится до 12.00 24 июля, сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодор".

"С 20.00 23 июля до 12.00 24 июля на съезде с Южного моста на Столичное шоссе частично ограничат движение", – рассказала пресс-служба предприятия.

На Южном мостовом переходе собираются выполнить дорожные работы на съезде на Столичное шоссе. Основные работы выполнят до утреннего часа пик.

"В целом, ограничения возможны до 12:00", – сказано в сообщении.

В Киеве с 21 июня по 10 августа коммунальные службы ограничили движение автомобильного транспорта по проспекту Степана Бандеры из-за начала следующего этапа ремонта возле Северного моста.