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Борислав Береза: Без замены конкретных людей в конкретных креслах ситуация в Киеве не изменится

Лидер “Экопартии” Борислав Береза считает, что ситуация с коррупцией в Киеве ухудшилась.

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Борислав Береза: Советую посмотреть мое интервью и подумать о будущем выборе
Борислав Береза: Советую посмотреть мое интервью и подумать о будущем выборе
Фото: svoboda.org

Глава "Экопартии" и потенциальный кандидат в мэры Киева заявил, что в Киеве не выйдет побороть коррупцию, пока она представлена на всех уровнях власти. Об этом он рассказал в интервью журналисту Остапу Дроздову.

“Без замены конкретных людей в конкретных креслах ситуация в Киеве не изменится. Нельзя бороться с коррупцией, когда она в основе управления городом и представлена на всех уровнях властной вертикали в столице. Поэтому тем, кто устал задавать вопросы “почему” Киев не похож на Амстердам или Мюнхен, “что” надо сделать, чтобы жизнь в столице стала комфортной – советую посмотреть мое интервью и подумать о будущем выборе. Между экологически чистым и экономически развитым Киевом или Киевом, где продолжит господствовать строительная мафия”, – написал политик в своем Facebook, представляя интервью.

ВИДЕО
Видео: DROZDOV / YouTube

Он считает, что коррупция в столице при экс-мэре Леониде Черновецком была меньше, чем сейчас.

“Вспомнили, как в 2015 году начали масштабную кампанию против вырубки в пределах заповедной территории Голосеевского парка, против размещения там объектов инфраструктуры и выделения земельных участков под застройку. Вспомнили историю с ядерным реактором, расположенным на территории столичного Института ядерных исследований Академии наук, где планировали построить две многоэтажки. Непосредственно на системах охлаждения водяного реактора! Не хочу оправдывать предшественников, но даже во времена каденции Черновецкого аппетиты застройщиков не вырастали до таких масштабов”, – рассказал Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/4986961131329953

12 августа Борислав Береза заявил о решении баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда “Экопартии”, лидером которой он является, собирается избираться в состав Киевсовета. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, коррупция, Борислав Береза, местные выборы
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