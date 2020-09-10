Киевский суд попросили отменить создание избирательных округов

В Окружной административный суд Киева обратились с просьбой отменить образование избирательных округов в городе для проведения местных выборов. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба суда.
Иск об оспаривании решения Киевской городской территориальной избирательной комиссии об образовании округов для выборов депутатов Киевского городского совета поступил от жителя Деснянского района столицы, отметили в суде.
По мнению истца, постановление избиркома принято с нарушением установленного законом срока.
Суд решает, открывать ли производство по данному делу.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.