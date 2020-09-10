Киевский суд попросили отменить создание избирательных округов

Житель Деснянского района Киева оспаривает решение Киевской городской территориальной избирательной комиссии об образовании округов для выборов депутатов Киевского городского совета, сообщили в суде.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

В Окружной административный суд Киева обратились с просьбой отменить образование избирательных округов в городе для проведения местных выборов. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба суда.

Иск об оспаривании решения Киевской городской территориальной избирательной комиссии об образовании округов для выборов депутатов Киевского городского совета поступил от жителя Деснянского района столицы, отметили в суде.

По мнению истца, постановление избиркома принято с нарушением установленного законом срока.

Суд решает, открывать ли производство по данному делу.