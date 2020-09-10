Борислав Береза: Вместо того, чтобы упорядочить парковки в столице, на них просто зарабатывают

Чтобы решить проблему со стоянкой транспорта в Киеве, достаточно ликвидировать коррупционную составляющую и привлечь частных инвесторов, считает глава "Экопартии" и претендент на должность мэра столицы Борислав Береза.

Организовать в центре Киева дополнительные парковки без глобальных затрат для бюджета возможно, если иметь для этого политическую волю, заявил лидер “Экопартии” Борислав Береза в Facebook.

“Для начала можно просто убрать незаконные МАФы и другие противоправно установленные сооружения, чтобы освободить место. Надо вспомнить, что место, где сегодня находится ТРЦ “Метроград”, было отведено именно под парковки. А еще в КГГА лежит проект строительства четырех уровней паркинга под землей – от Майдана до Европейской площади. Впрочем, для таких решений необходима политическая воля, а у команды действующего мэра она отсутствует. Ведь вместо того, чтобы упорядочить парковки в столице, на них просто зарабатывают. И речь идет не о городском бюджете”, – заявил Борислав Береза.

Политик объяснил, что длительное время существующие в городе парковки отдавали в управление частным операторам без проведения прозрачного аукциона. Делало это КП "Киевтранспарксервис", которое только недавно, в августе 2019 года, обязали все аукционы по передаче паркомест в аренду проводить исключительно через электронную систему ProZorro. Это решение отдельные операторы даже пытались оспорить, но суд оставил его без изменений.

“Парковками в городе занимается КП “Киевтранспарксервис”. Сотрудников этого коммунального предприятия неоднократно обвиняли в сотрудничестве с рейдерами: теми, кто захватывает придомовые территории, где парковки должны быть бесплатными, и делает там платные стоянки. И вот уже за то, чтобы припарковаться возле собственного дома, надо заплатить. Кроме упомянутого сотрудничества с рейдерами, в “Киевтранспарксервисе” годами практикуют нецелевое использование территорий, которые на бумаге числятся как парковки, а на самом деле – давно застроены. Или по документам стоянка бесплатная, а на самом деле давно передана оператору”, – написал Береза.

Потенциальный кандидат в мэры Киева добавил, что проблема с парковками, особенно в центральных районах, не будет решаться до тех пор, пока не будет ликвидирована коррупционная составляющая, чтобы город стал зарабатывать на платных стоянках. Он также заявил о необходимости привлечения частных инвесторов к строительству подземных паркингов, чтобы исчезли хаотичные парковки в центральных частях столицы.