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В Киеве возводят очередную скандальную новостройку на Владимирской – Борислав Береза

На улице Владимирской в столице возводят 16 этажей вместо восьми, заявил лидер "Экопартии" и потенциальный кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

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Борислав Береза: Многообразие цифр впечатляет: согласно паспорту объекта строительства, должно быть возведено 13 этажей, де-факто строится 16
Борислав Береза: Многообразие цифр впечатляет: согласно паспорту объекта строительства, должно быть возведено 13 этажей, де-факто строится 16
Фото: bykvu.com

Лидер "Экопартии" и претендент в мэры Киева Борислав Береза сообщил в Facebook об очередном объекте незаконного строительства в столице – на этот раз на улице Владимирской, 86а. По словам политика, дом возводят с нарушениями, и одно из них – это количество этажей.

"При строительстве этой многоэтажки компания застройщик Saga Development Андрея Вавриша откровенно нарушает нормы. Многообразие цифр впечатляет: согласно паспорту объекта строительства, должно быть возведено 13 этажей, де-факто строится 16. В то же время во всех документах указано всего восемь этажей", – заявил Береза.

Политик добавил, что Вавриш является близким другом бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Жаль, что в своем интервью господин Богдан не рассказал, какие прерогативы получают его знакомые застройщики и почему власть не видела и не видит явных нарушений, когда объекты принадлежат таким, как SAGA Development", – написал он.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5008378869188179

Борислав Береза сообщил в августе о решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда "Экопартии" идет на выборы в Киевсовет.

Теги: Киев, Борислав Береза, Киевсовет, строительство, застройка, местные выборы
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