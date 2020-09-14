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Застройщики плюют на генплан, здравый смысл и интересы киевлян и получают нужные решения от судей – Борислав Береза

В Киеве нет пожарной техники, чтобы тушить пожары в слишком высоких зданиях, заявил лидер "Экопартии" и потенциальный кандидат в мэры столицы Борислав Береза.

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Борислав Береза: Судьи отменили ограничение и позволили строить высотку до 80 метров
Борислав Береза: Судьи отменили ограничение и позволили строить высотку до 80 метров
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Несмотря на запрет на строительство в центральной части Киева объектов, превышающих 27 метров, не так давно Окружной административный суд сделал исключение из правил для застройщика участка по адресу ул. Московская, 43/11, показав пример другим, заявил в Facebook лидер "Экопартии" и потенциальный кандидат в мэры столицы Борислав Береза.

По словам политика, условие об ограничении многоэтажной застройки в центральной части столицы предусмотрено нынешним генпланом – строить разрешено только до 27 метров. Но застройщик нашел выход и обратился в суд и убедил судью, что место, где происходит строительство, не касается центра города. Береза убежден, что этот прецедент теперь возьмут на вооружение и другие застройщики, в то время как в центральных частях Киева уже хватает неправомерно возведенных небоскребов.

“Окружной административный суд – именно здесь было принято решение о незаконности ограничивать в центре строительство, которое превышает 27 метров. А, между прочим, эта норма предусмотрена генпланом столицы (хотя я и понимаю, что никто его давно не соблюдает). Судьи отменили это ограничение и позволили строить высотку до 80 метров”, – заявил он.

Береза добавил, что ограничения высоты зданий в Киеве действуют не только из-за эстетических причин, но также из соображений безопасности. Речь идет о том, чтобы в случае пожара спасатели смогли добраться до верхних этажей. Поэтому при строительстве нового объекта должен учитываться этот фактор и рельеф окружающей территории. Политик напомнил, как из-за нарушения этой нормы едва не произошла трагедия в доме на ул. Сикорского – возгорание произошло в квартирах на верхних этажах.

“В здании, где недавно произошел пожар, 25 этажей. Это около 80 метров. На такую высоту пожарные добраться не смогли – максимум 16-й этаж. Чтобы спастись, один из жителей вылез в окно и сидел снаружи на кондиционере. Однако получил значительные ожоги и попал в реанимацию”, – сказал Береза.

Он считает, что в Киеве должны или научиться строить согласно нормам, или нужно обеспечить столицу пожарной техникой, которая позволит тушить огонь на значительной высоте. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5003347666357966

Теги: пожар, Борислав Береза, запрет, строительство, застройка, безопасность, ограничения, небоскреб, административный суд, суд
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