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Застройщикам нужно агентство техрегулирования, которое хочет создать Кабмин – политолог

Если при реформе градостроительства будет введена новая процедура формирования государственных строительных норм, это будет способствовать повышению качества строительства в стране и ускорит гармонизацию украинских стандартов в строительстве с еврокодами, считает заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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Молчанов: Комиссия будет иметь возможность создать новые ГСН на основании консолидированной позиции государства и участников рынка
Молчанов: Комиссия будет иметь возможность создать новые ГСН на основании консолидированной позиции государства и участников рынка
Фото: Институт стратегических исследований им. Голды Меир / Facebook

В рамках реформы градостроительства нужно ввести новую процедуру формирования государственных строительных норм (ГСН), которая должна предполагать участие не только государства, но и девелоперов. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, анализируя состоявшуюся по случаю Дня строителя встречу премьер-министра Дениса Шмыгаля с девелоперами, на которой обсуждались изменения в законодательство, необходимые для дальнейшего проведения реформы.

По словам эксперта, законопроект №3875-1, который зарегистрирован в Верховной Раде, предусматривает, что ГСН утверждает новый орган – Государственное агентство технического регулирования (ГАТР), но оно не должно это делать само. 

"В ГАТР должны создавать специальные комиссии по ГСН по разным направлениям, в которые войдут в том числе представители застройщиков и союзы потребителей. Таким образом, комиссия будет иметь возможность создать новые ГСН на основании консолидированной позиции государства и участников рынка. В конечном итоге это будет способствовать повышению качества строительства в стране и ускорит гармонизацию украинских стандартов в строительстве с еврокодами", – считает эксперт.

Также Молчанов сообщил, что в рамках реформы предполагается передать из центрального сервисного органа на места регистрацию и выдачу документов декларативного и разрешительного характера, упразднить лицензирование, а прорабам "как касте ответственных за организацию процесса строительства объекта – сделать сертификацию". 

Изюминкой реформы ГАСИ эксперт назвал озвученную главой новой Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрием Васильченко идею создать "строительных шерифов".

"Будет восемь межрегиональных органов ГИГ, их начальники будут контролировать строительство на местах – их и называют "строительными шерифами". ГИГ будет осуществлять надзор, а проверять объекты можно будет в присутствии представителя местных властей, если на месте нет заказчика строительства или его представителя", – добавил Молчанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2961577974069279&id=100006513155033

Кабинет Министров Украины на заседании 13 марта 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В рамках реформы в Украине созданы Государственная сервисная служба градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, и Государственная инспекция градостроительства, которая должна выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

Теги: строительство, застройка, законодательство, архитектура, Кирилл Молчанов, ГАСИ, Государственная инспекция градостроительства
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