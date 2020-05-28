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Украинское правительство запустило работу новой строительной инспекции вместо ГАСИ

Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте. Согласно планам правительства, в Украине вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции появится три ведомства, первое из них – Государственная инспекция градостроительства – начинает работу.

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В рамках реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине появится три ведомства
В рамках реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине появится три ведомства
Фото: depositphotos.com

27 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора" разрешает Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия, отметили в ведомстве.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. Она начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Глава Государственной инспекции градостроительства Юрий Васильченко рассказал в Facebook, что постановлением в Украине образовано восемь территориальных органов ведомства как отдельных юридических лиц публичного права. По его словам, это соответствует идее децентрализации, новый формат позволит оптимизировать процессы.

"Раньше чтобы провести проверку на территории, необходимо было ждать, пока будет подписан приказ руководством Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве. Сейчас другая ситуация: приказ на проверку будет выдавать руководство соответствующего межрегионального главного управления", – рассказал он.  

https://www.facebook.com/VasilchenkoYuriy/posts/126450545724480

Реформа системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора началась в Украине в марте. 5 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Переходной период реформы, по данным "Интерфакс-Украина", должен завершиться в мае. Государственная инспекция градостроительства должна заработать первой из трех создаваемых органов – в июне. 6 мая ее главой правительство назначило Васильченко, до этого он возглавлял ГАСИ

Главная функция Государственной инспекции градостроительства – архитектурно-строительный контроль и надзор. Она, в частности, будет проверять строительные объекты на предмет соблюдения строительных норм, стандартов и правил, анализировать качество строительных материалов и конструкций, издавать обязательные к исполнению предписания относительно устранения нарушений законодательства или остановки подготовительных и строительных работ.

Теги: Кабинет Министров, реформы, ГАСИ, Алексей Чернышов, Государственная инспекция градостроительства
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